A Associação El Shaddai Educar (AESED), dando continuidade ao 5º ano de formação do Projeto Educar com a instituição de escolas mirins, a exemplo dos anos de 2015 a 2017, instituindo a Escola Brigada Mirim e de 2018 a julho de 2019 a Escola Brigada Bombeiro Mirim, resolve lançar a 6ª Edição do Programa com a escola Brigada da Vida.

O projeto visa atender crianças e adolescentes entre 09 a 12 anos, e as inscrições vão do dia 30/07/2019 a 10/08/2019, e podem ser feitas, exclusivamente, na sede da AESED – Associação El Shaddai Educar, Avenida Amazonas nº 5544, bairro 5º BEC, aos sábados das 14h às 17h.

As vagas são limitadas, e a previsão do programa é atender, 40 crianças e adolescentes, aos sábados das 14h00h às 17h00 até o mês de dezembro e a partir de fevereiro, ampliar para três dias.

O projeto será executado pela AESED, entidade instituidora e criadora do ptograma, contando com a parceria da missão El Shaddai e a colaboração do Tiro de Guerra – TG- 12-008 de Vilhena, e a colaboração da Associação Regional de Bombeiro Civil (ARBC0). Mais informações através do Whatsapp (69) 9-8418-0370 com o Coordenador do Projeto, Wellington.