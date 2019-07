Acidente envolvendo um ônibus escolar da prefeitura de Cerejeiras e uma moto, aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 29, em Cerejeiras.

Conforme boletim de ocorrência, o motorista do coletivo contou a polícia que trafegava pela Rua Belo Horizonte, sentido Avenida das Nações, quando chegou no cruzamento com a Rua Portugal, parou e olhou, como não viu nenhum veículo, avançou e logo após ouviu um barulho.

Com isso, o motorista desceu do ônibus para averiguar e avistou o motociclista caído no chão.

No choque, o condutor da moto sofreu ferimentos e foi socorrido ao hospital municipal pelo Corpo de Bombeiros.