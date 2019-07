O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 29, no cruzamento das Avenidas Liliana Gonzaga com Avenida Juraci Correia Müller, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor do carro Fiat Strada, seguia pela Avenida Liliana Gonzaga, sentido BR-364, e levava no banco do passageiro a esposa, quando ao chegar no cruzamento, acabou atingido por um Toyota Corola que trefegava pela Avenida Juraci Correia e teria avançado a placa de pare, causando o acidente.

No impacto, a passageira do Fiat passou mal e foi levada por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân registrou um boletim de ocorrência.