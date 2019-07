A Secretária de Estado e Justiça (SEJUS), realizou entre os dias 22 e 27 de julho o curso de incurso em ambiente prisional que ocorreu na cidade de Rolim de Moura.

Além de alguns agentes daquela cidade, Cacoal, Pimenta Bueno, Ji-Paraná tiveram seus representantes. Cerejeiras e Colorado mandaram dois representantes cada, sendo eles, Eguinaldo Lanes, Elias De Lima, Luciandro Cardoso e Wanderson Arruda, respectivamente.

O curso foi promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por intermédio da Escola de Estudos e Pesquisas (ESEP) da SEJUS, ministrado em caráter integral, sendo que onde os agentes ficaram confinados em um colégio.

Ao todo 50 Agentes Penitenciários deram início ao curso, sendo que um desistiu e dois foram desligados por insuficiência técnica.

O principal foco do curso foi habilitar os agentes penitenciários para aturem no GAPE que tem como principal objetivo atuar nas adversas situações de crise no ambiente prisional, retomando o controle de forma rápida da situação, empregando procedimentos e técnicas apropriadas.

Vale ressaltar que o GAPE é considerado uma “tropa de elite” penitenciária, hoje é referência em combater situações de crise penitenciária e foi criado quando o Governador Marcos Rocha, exerceu o cargo de Secretário de Estado da Justiça. Membros do GAPE já participaram de diversas ações de crise prisional fora do Estado de Rondônia a exemplo do que já ocorreu em Alcaçuz-Rio Grande Do Norte, Penitenciária Agrícola de Monte Cristo em Roraima além de outros estados.

O curso contou com os instrutores que também são agentes penitenciários, sendo eles: Caio Custodio, instrutor de Tiro pelo Centro de Treinamento Tático (CTT BRASIL) e Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), interventor pela Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Distrito Federal (DPOE/DF), Rubmar Gomes, interventor avançado pela (DPOE/DF), Erickson Arlley, interventor (DPOE/DF), Daniel Benício, Interventor Avançado pela (DPOE/DF), Franciole Soares, interventor pela (DPOE/DF), e Francisco Rodrigues instrutor de TNL pela Condor não letal, Coordenador Pedagógico ESEP.