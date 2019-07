Dois Concursos Públicos foram anunciados pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), esses editais visam o provimento de vagas e formação de cadastro reserva.

Os valores das remunerações partem de R$ 8.646,36 e chegam a R$ 35.462,22, onde todas as funções serão exercidas em jornadas semanais de 30h.

Com uma vaga para Procurador do Ministério Público de Contas, alguns dos requisitos são que o candidato tenha formação no curso de Bacharel em Direito e no mínimo três anos de atividade jurídica.

Enquanto no segundo edital são 12 vagas disponíveis para Analista de Tecnologia da Informação – Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas (5) e Auditores de Controle Externo – Especialidades Administração (1), Ciências Contábeis (1), Direito (1), Economia (1) e Engenharia Civil (4), todas de nível superior.

As inscrições podem ser realizadas a partir das 10h do dia 2 de agosto de 2019 pelo site www.cebraspe.org.br, até às 18h de 21 de agosto de 2019, observado horário oficial de Brasília – DF.

Somente serão confirmadas as participações, dos candidatos que efetuarem o pagamento das taxas nos valores de R$ 120,00 e R$ 280,00, por boleto bancário.

Mas atenção as etapas de classificação que são distintas conforme o cargo almejado, conforme as informações de cada edital disponível para consulta em nosso site.

Procurador do Ministério Público de Contas:

Prova Objetiva, prevista para ser aplicada em 19 de outubro de 2019, com os temas – Controle Externo da Administração Pública, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Inscrição preliminar, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Econômico, Direito Empresarial, Direito Financeiro, Direito Previdenciário e Direito Tributário.

Prova Discursiva, prevista para o dia 20 de outubro de 2019, na área de conhecimento de Controle Externo da Administração Pública, Direito Administrativo e Direito Constitucional.

As demais etapas constam de Investigação de vida pregressa e funcional e Inscrição definitiva; Prova Oral – Controle Externo da Administração Pública,

Direito Administrativo e Direito Constitucional; e Avaliação de Títulos.

Analista de Tecnologia da Informação e de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas:

Prova Objetiva e Discursiva, previstas para o dia 20 de outubro de 2019; Investigação Social e Avaliação de Títulos.

Estes Concursos Públicos têm validade dois anos, contados da publicação da homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período.

O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.