O segundo jantar do Chef Black do 3º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena foi especialmente preparado para enaltecer a cultura portuguesa. O evento aconteceu na noite de sexta-feira, 26 de julho, e teve como cozinheiro de mão cheia o advogado Sandro Salonski, convidado pela terceira vez para conduzir a ‘Noite Portuguesa’, um dos jantares mais disputados do festival.

Ao lado do chef Thiago Dal Cortivo, Sandro preparou de entrada bolinho de bacalhau e salada de bacalhau confitado. O astro da noite foi o medalhão de bacalhau as natas, prato tradicional que se tornou uma referência da culinária portuguesa no mundo. Doces portugueses fecharam o menu da noite, regada a espumante, vinho e cerveja.

A decoração do espaço trouxe referências do país europeu, tanto nas mesas e louças, quanto na azulejaria das paredes. E para fazer os comensais se sentirem ainda mais em solo português, a trilha sonora foi composta por fados, música tradicional portuguesa. Confira mais fotos da noite aqui.

O advogado Sandro Salonski adora receber amigos e familiares em torno de pratos especiais que ele prepara. O gosto pela cozinha veio da avó, que cozinhava em fogão a lenha e sempre pedia a ele que provasse suas receitas.

As noites do Jantar do Chef Black do 3º Sicoob Sabor acontecem no Espaço Gourmet do Centro de Treinamento (CTC) Sicoob Credisul. Confira aqui a programação completa do festival.