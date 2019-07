O prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte (DEM) vem se destacando em seu mandato, já conseguiu em sua administração várias conquistas importantes para o município.

Muitas dessas conquistas com recursos próprios, incluindo uma retroescavadeira hidráulica (PC), uma mini carregadeira com vassoura hidráulica entre outros equipamentos.

Ainda teve outros recursos com emendas parlamentares, como por exemplo ambulância de grande e médio porte, caminhão compactador de lixo, pá carregadeira, 12 tratores agrícolas, caminhão3/4, retroescavadeira, carretas agrícolas, implementos rurais, ônibus escolares para acadêmicos, micro-ônibus para a saúde, micro-ônibus para associação da 3° idade, van escolar, carros para atender as secretárias, entre outros veículos.

Além disso, ainda contribuiu com entrega de kits escolares, como: bolsa, caderno, caneta, lápis, borracha para os alunos, reformas de todas as escolas municipais da zona rural e urbana.

O gestor também investiu na construção do laboratório de análise do hospital, reforma e ampliação do hospital e das UBS, construção da feira do produtor rural, ruas pavimentadas, serviços de jardinagem nos principais canteiros da cidade e muitas outras obras que serão estregues em breve.

Uma das prioridades do prefeito é a saúde, educação e obras, que vem se destacando na zona urbana e principalmente na zona rural, se preocupando com boa trafegabilidade, sendo estradas patroladas e cascalhadas.

Enquetes mostram que a comunidade está satisfeita com a administração e agradece ao prefeito em sua rede social e em seu gabinete diariamente.

Duarte está determinado a fazer muito mais pelo seu município, sempre buscando apoio dos representantes tanto na esfera estadual e federal.