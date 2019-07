O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) veio a público externar nesta quarta-feira, 31, sua preocupação respectiva a falta de profissionais para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família e Atenção Primaria, no Distrito de Estrela do Oeste e na Unidade Mista de Saúde do município de Cabixi, no cone sul de Rondônia.

Aproveitando o ensejo, o parlamentar convidou os profissionais da área a participar do processo Seletivo Público emergencial de análises de títulos, que será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, destinado a contratação por tempo determinado de médicos, enfermeiros entre outros a preencherem os pré-requisitos inerentes ao Processo Administrativo Nº 0957/08/2018 volume IV de 22 de julho de 2019.

De acordo com Chiquinho da Emater, a falta desses profissionais tem levado ao impacto direto na Assistência à Saúde dos munícipes usuários do SUS, prejudicando o

completo bem-estar físico, mental e social daqueles que necessitam de atendimento comprometido pelo déficit de profissionais na área urbana e rural da localidade, haja vista que não foram preenchidas todas as vagas disponíveis no último concurso público realizado em

2015 não havendo mais tempo hábil para realização de outro certame.

“Cabixi é um município muito importante onde já tive a honra de ser prefeito. A região possui uma forte envergadura no agronegócio com agricultura e pecuária pujante, além de muitas belezas naturais que estão sendo exploradas pelo turismo. Com um pouco mais de 30 nos de emancipação e uma população de aproximadamente 6.500 habitantes a região vem crescido e, concomitante a isso surgem problemas de cidades em desenvolvimento, como por exemplo, a saúde que precisa de mais profissionais para suprir a demanda local. Convido aqui a todos os profissionais da saúde a participarem do Processo Emergencial para ampliar e melhorar o atendimento à população, porque Cabixi é um lugar maravilhoso e precisa de uma saúde melhor”, enfatizou o deputado.

Para maiores informações de todos os atos referentes a este Processo Seletivo Público, encontre-os por meio da Internet através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/arom,www.cabixi-ro.gov.br e no quadro de editais da Prefeitura Municipal de Cabixi.