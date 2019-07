O delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra Vida (DERCCV), apresentou na manhã desta quarta-feira, 31, mais um caso elucidado, em Vilhena.

Trata-se de uma tentativa de aborto por uma gestante de 12 anos ocorrido no dia 10 de abril deste ano.

De acordo com Núbio, apurou-se que, no dia do fato, Adão Firmino dos Santos e Jovelina Rojas da Silva, pais da adolescente, tentaram provocar o aborto, com o consentimento da filha.

O delegado afirmou ao Extra de Rondônia que, na época, a menor descobriu que ficou gravida de um relacionamento com um rapaz de 17 anos e noticiou para os pais.

Porém, os genitores induziram a ideia a ingerir um chá com propriedades abortivas, por três vezes. “Os pais disseram à filha que era muito nova e que a criança traria muitas despesas”, pontuou.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Militar, que conduziu os denunciados à Unisp, assim como foram apreendidos os produtos utilizados para a preparação do chá.

O titular a DERCCV disse que, após um laudo pericial, foi constatado que o chá ingerido pelo adolescente continha uma substância química chamada Creolina.

Contudo, Núbio reforçou, após levantar todas as provas, que pais poderão ser denunciados pelo crime de tentativa de aborto com consentimento da gestante.

“A adolescente está bem e, graças a Deus, sua gravidez não corre risco”, finalizou