O deputado federal Mauro Nazif, (PSB), apresenta o Projeto de Lei 2344/19, que acrescenta dispositivos à CLT, a fim de autorizar a ausência no serviço do trabalhador que for prestar concurso público ou prova, sem prejuízo de salário e com compensação das horas de ausência.

É natural ao ser humano o desejo de crescer profissionalmente, ter melhores condições de trabalho e um salário maior. Uma quantidade considerável de trabalhadores, não pode abrir mão do salário do dia, para realizar um concurso ou prova no final de semana.

“O projeto busca dar o direito de ausência para o trabalhador e ao mesmo tempo compensar o empregador das horas ausentes em outro momento. Isso é um direito de todo trabalhador que quer uma melhor condição de vida”, explica Nazif.

Link de acesso a vídeo sobre o tema:

https://www.facebook.com/DrMauroPVH/videos/335593014059741/