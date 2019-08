Na manhã da última quarta, 30, o comandante do 3º Grupamento do Bombeiro Militar (GB), capitão José Joaquim da Silva, conversou com a reportagem do Extra de Rondônia nas dependências da corporação para esclarecer que o projeto Bombeiro Mirim não tem mais nenhum vínculo com a associação “El Shaddai Educar” (AESED), em Vilhena.

A decisão foi do Comandante Geral do GB Coronel Farias, devido a divergências entre um dos instrutores do projeto e o pastor da Igreja. O referido projeto era realizado na sede da entidade religiosa.

“Tudo começou porque um dos instrutores, que era parte da igreja, decidiu não ser mais membro, e o pastor começou a tratá-lo de forma diferente e diminuindo a acessibilidade no local do projeto. Diante dessa situação, achamos melhor não ter mais nenhum tipo de parceria com a entidade religiosa”, pontuou Joaquim.

O comandante enfatizou que o Bombeiro Mirim continuará com a mesma intenção e responsabilidades no grupamento do 3 ºGB. “O projeto não é da Associação ‘El Shaddai’ e sim do GB. As crianças foram informadas da situação que por espontânea vontade vieram nos pedir para realizar o projeto no grupamento do 3º GB” reforçou o capitão.

Joaquim finalizou que o projeto Bombeiro Mirim continua no mesmo horário, de segunda a sexta-feira, nos horários das 13h até 17h, nas dependências do grupamento do 3º GB.

“Também mandei uma carta ao Comandante Geral do Grupo de Bombeiros Militar de Rondônia explicando os fatos e frisando que o projeto continuará com suas atividades e com a mesma intenção de responsabilidade social. A credibilidade do projeto é inquestionável”, destacou