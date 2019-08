A Polícia Federal (PF) efetuou, na manhã desta quinta-feira, 1, o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na capital de Porto Velho/RO, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Sarandi/PR.

Os mandados foram expedidos em desfavor de um indivíduo envolvido no assassinato do Policial Militar Juliedes Nunes, lotado no 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá/PR, vítima de uma emboscada e executado com 20 (vinte) disparos de arma de fogo no dia 25 de abril de 2019.

Após o homicídio, a Polícia Civil de Sarandi/PR conseguiu identificar o autor dos disparos, tendo este foragido do Estado do Paraná e se mudado para a casa de familiares em Porto Velho/RO, local onde foi localizado pelos policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) durante os trabalhos de investigação.

O preso foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde será ouvido e, em seguida, encaminhado para a unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça do Paraná.