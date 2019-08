O deputado federal Coronel Chrisóstomo pelo PSL de Rondônia, está entre os indicados para a 14ª Edição do Prêmio Congresso em Foco 2019, a premiação mais importante da política brasileira, que reconhece o trabalho dos políticos e os mais atuantes do Congresso Nacional.

Em seu primeiro mandato na Câmara Federal, Coronel Chrisóstomo tem atuado fortemente em ações públicas para o desenvolvimento da região do norte do país, como a estruturação de rodovias, expansão da aviação regional, fortalecimento das zonas francas, assistência social e na defesa de projetos de saneamento básico.

“Estou feliz em receber a notícia de ter sido selecionando para disputar o Prêmio Congresso em Foco. Meu compromisso é honrar o voto daqueles que apostaram e acreditaram no nosso compromisso com o desenvolvimento do estado e do país. Mesmo com apenas seis meses, espero ter demonstrado que não estamos aqui para brincadeira, ouvindo sempre a população e tratando de forma responsável os assuntos que permeiam as mudanças necessárias para que possamos nos tornar uma sociedade mais justa e prospera”, declarou o deputado.

No congresso, o deputado Coronel Chrisóstomo atua como titular na Comissão de Minas e Energia; Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia – CINDRA; Comissão Externa: Crise na Fronteira da Venezuela com o Brasil; CPI – PRÁTICAS ILÍCITAS NO AMBITO DO BNDES; Grupo de Trabalho Legislação Penal e Processual Penal além de ser Coordenador em Rondônia da Frente Parlamentar da Segurança Pública e Defesa Nacional e Vice-Presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, com 28 Propostas Legislativas entre Requerimentos, Projetos de Lei e Projeto de Emenda à Constituição.

Chrisóstomo é membro ainda da Frente Parlamentar da Agricultura, Frente Parlamentar do Cooperativismo e suplente na Comissão de Viação e Transportes e Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

A votação online ficará aberta ao público entre os dias 1º e 31 de agosto no site www.premiocongressoemfoco.com.br. O resultado será divulgado no dia 19 de setembro, em Brasília (DF).