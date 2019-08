O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (01), na Rua Padre Ezequiel Ramim no Município de Ministro Andreazza/RO.

Segundo informações as duas vítimas são irmãos identificados como Douglas Brites Rego de 23 anos e Diego Brites Rego de 28 anos estavam dentro do quarto dormindo e a esposa de Diego estava com uma criança em outro quarto quando ouviu um barulho de arrombamento no portão e gritos de homens dizendo que era a polícia.

Em seguida os homens que não foram identificados arrombaram a porta da casa e invadiram o quarto onde estavam dormindo e chegaram efetuando os disparos contra os irmãos que não deu tempo nem ver o que estava acontecendo.

Diego Brites estava com uma tornozeleira eletrônica no pé e respondia vários crimes inclusive estava foragido da justiça, Diego tinha aproximadamente 9 registros de ocorrências sendo uma delas homicídio, uma tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, e vários outros registros.

A causa do homicídio está sendo investigada pela polícia, mas, tudo indica um possível acerto de contas, a PM foi acionada e compareceu ao local juntamente com a equipe da Perícia Criminal para realizar os procedimentos de praxe, segundo a esposa de Diego foi tudo muito rápido e não deu tempo de fazer nada.

Após o crime os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado, a Polícia realizou diligências no intuito de localizar os suspeitos, mas não tiveram êxito.

A causa do duplo homicídio está sendo investigada pela polícia.

