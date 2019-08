Dando sequência ao primeiro campeonato rural de futebol suíço em Corumbiara, a liga desportiva e a prefeitura, que estão à frente do evento divulgam a próxima rodada.

De acordo com Welton Rodrigues da Costa diretor de esportes, e Aparecido Rosa, presidente da liga, o campeonato tem duas categorias, sendo: titular e aspirante.

O titular é composto por 11 equipes dividido em duas chaves uma chave de 5 e outra chave de 6.

Já no aspirante são 7 equipes que joga todos contra todos classifica as 4 melhores para a sequência do campeonato.

O certame teve início dia 28 de julho no campo do Guarajus e cada rodada será em campo e localidade diferente.

Contudo, a próxima rodada acontece no dia 11 de agosto no campo do assentamento Renato Natan. Popular campo baleia.

