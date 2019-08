Um incidente inusitado ocorreu na manhã deste sábado, 03, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente à escola Sesi/Senai, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela Reportagem do Extra de Rondônia, o motorista de uma caminhonete Chevrolet S10, estacionou o veículo em frente ao portão de entrada da escola Sesi/Senai, e esqueceu de acionar o freio de mão. Com isso, minutos depois, o veículo se movimentou e desceu de ré, caindo no bueiro.

Ao ver o carro se movimentando, o motorista ainda tentou impedir, mas não conseguiu. A caminhonete ficou presa no bueiro. Porém, com ajuda de populares e uma caminhão do Corpo de Bombeiros conseguiram tirar o veículo.