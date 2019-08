A prefeita Lisete Marth (PV), que era vice e assumiu o cargo em 05 de dezembro de 2018, substituindo Airton Gomes (PP), é a entrevistada desta semana do Extra de Rondônia.

Alegando falta de tempo em sua agenda devido aos preparativos dos eventos dos 36 aniversário do município, ela respondeu aos questionamentos por escrito.

Entre vários assuntos, destacou alguns dos avanços no setor de saúde pública e aguarda a assinatura de alguns convênios.

Com relação a seu futuro político, Lisete disse que ainda não tomou nenhuma decisão. Ela completa 8 meses à frente do Executivo Municipal de Cerejeiras nesta segunda-feira.

>>> CONFIRA A ENTREVISTA ABAIXO:

EXTRA: Qual é seu balanço dos 8 meses à frente da administração municipal de Cerejeiras?

LISETE: De muito trabalho e empenho, tendo um olhar especial para a educação com formações para os servidores, proporcionando boas estradas para a escoação de grãos, incentivando o pequeno e médio produtor e investindo em melhorias na zona urbana.

EXTRA: Qual é a expectativa com relação a atividades para os próximos meses?

LISETE: A expectativa é Boa estamos no aguardo de assinar os alguns convênios concedidos através de emendas parlamentares dos nossos deputados estaduais e federais assim como a liberação do projeto de sinalização do bairro Eldorado e Alvorada através do governo do estado.

EXTRA: Quais são os avanços no setor de saúde pública municipal?

LISETE: Saúde pública um grande desafio. Estamos investindo em melhoras na parte de estrutura no hospital São Lucas e também em capacitação dos servidores e, em breve, estaremos dando início a contratação de profissionais da área da saúde que foram aprovados no concurso para melhorar nossas ações frente a essa secretaria.

EXTRA: Qual é a maior dificuldade em administrar Cerejeiras e como a senhora lida como as críticas a sua gestão?

LISETE: A maior dificuldade é a escassez de recurso. Quanto as críticas fazem parte do processo nunca iremos agradar 100% Mas devemos nos empenharmos todos os dias sempre com o propósito de trazer melhorias para o nosso município.

EXTRA: Uma pergunta inevitável: a senhora vai tentar a reeleição à prefeitura de Cerejeiras?

LISETE: Ainda não tenho essa decisão tomada.

EXTRA: Qual é seu relacionamento com a Câmara de Cerejeiras?

LISETE: O nosso relacionamento é de harmonia. O nosso objetivo maior é o município.

EXTRA: O governador Marcos Rocha (PSL) tem ajudado o município de Cerejeiras? Qual é seu relacionamento político com ele?

LISETE: Sim. Temos alguns projetos encaminhados e estamos no aguardo que, em breve, sejam liberados. Muito bom.

EXTRA: E para finalizar: o que a população de Cerejeiras espera da prefeita Lisete Marth até final do seu mandato em dezembro de 2020

LISETE: Acredito que a população espera que eu possa contribuir para o desenvolvimento de Cerejeiras em todos os aspectos com responsabilidade, ética e respeito.