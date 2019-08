Hugo Ismael Freire, de 19 anos, foi selecionado durante um workshop de modelagem para fazer uns testes na agência PP Models de Florianópolis (SC).

O evento intitulado “Flawnaje – Scouter e Coach Model Profissional”, aconteceu em Vilhena nos dias 27 e 28 de julho, e contou com vários profissionais de renome do mundo da moda que atuam há vários anos no segmento como agentes de modelos nacionais e internacionais.

No workshop, o fotógrafo e booker de agências Maycon Silveira, percebeu seu potencial na passarela, e fez o convite para realizar alguns trabalhos na cidade catarinense, que a longo prazo poderá se consolidar em uma carreira nacional e até internacional.

O jovem é natural de Comodoro (MT), mas reside em Vilhena desde 2007. Seu primeiro contato com as passarelas foi em 2018, quando a convite do fotógrafo Richard Vargas passou a fazer parte da equipe Charme Models. Devido ao estilo e carisma, em seu primeiro concurso Hugo conquistou o titulo de “Mister Oficial Vilhena 2019”.

De acordo com o modelo, durante a temporada em Florianópolis fará um book profissional e participará da semana de moda da “Fashion Week” em São Paulo (SP).