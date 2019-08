A Fundação Milton Campos promove, nesta sexta-feira, 9, no auditório do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) em Vilhena, palestra sobre Programação Neurolinguística para Educadores.

Esta será a primeira edição do projeto “Despertar para a Vida”, criado com objetivo de informar e orientar sobre os sinais e enfrentamento da depressão e ansiedade.

A capacitação é gratuita e tem o objetivo de capacitar professores, acadêmicos de licenciatura, assistentes sociais, agentes de saúde, pais ou responsáveis, para compreender e otimizar o processo de aprendizagem e comunicação nas escolas e comunidade em geral.

A palestra “Programação Neurolinguista para Educadores – As Emoções em Fase Escolar”, será ministrada pela educadora e especialista Cris Farias.

O projeto tem por objetivo oferecer gratuitamente palestras e capacitações para educadores, sejam eles da família, escola ou comunidade onde esse público está inserido.

Cerca de 10 edições do projeto já estão programadas e serão realizadas até o final do ano. Os próximos municípios que receberão o evento são Cacoal, Rolim de Moura e Espigão D’Oeste.

PROGRAMAÇÃO

Cris Farias ensinará técnicas para interpretar e trabalhar com diferentes sistemas representativos. Ela explica que todas as pessoas têm características que moldam os processos de aprendizagem de modo individual, e cabe ao educador compreender e diagnosticar isso para que haja engajamento no processo de aprendizagem.

PALESTRANTE

Cris Farias tem quase 20 anos de atuação em terapias comportamentais, sendo pioneira na área no estado de Rondônia. É Trainer em Programação Neurolinguística com ênfase nos quatro pilares da Educação, Practitioner em Terapia da Linha do Tempo, Master Coach pelo Instituto Arline Davis, metodologia ICI, Executive, Líder, Personal & Professional Coaching; e Career Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, Especialista Emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional.