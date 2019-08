O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 08, no cruzamento entre as Avenidas Presidente Nasser e Curitiba, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o jovem que conduzia a mato e trabalha como motoboy, seguia pela Avenida Curitiba, sentido Melvin Jones, quando ao chegar no cruzamento com Nasser, colidiu com um carro modelo Volkswagen Fox, no qual o motorista trafegava pela Presidente Nasser, sentido setor 19.

No impacto, o condutor da motocicleta sofreu escoriações nos braços e foi atendido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. O entregador optou para não ser levado ao Hospital Regional de Vilhena.

Segundo o condutor do Fox, o sinal abriu simultaneamente para ele e para motoboy. Populares informaram a reportagem que o semáforo estava com defeito desde o horário do almoço, deixando os condutores confusos.

A P-trân isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.