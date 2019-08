O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 09, no ponto de táxi do terminal rodoviário, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito, o condutor do táxi Volkswagen Polo, estava no ponto, porém, ao sair do estacionamento colidiu com um Ford Fiesta que transitava pela via lateral, sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Apesar do forte impacto, não houve feridos, apenas danos materiais. De acordo com a polícia, o motorista do Ford Fiesta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).