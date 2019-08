A professora e doutora em odontologia, Mirlanda do Amaral Almeida Silva, está com o projeto “Sorriso Limpo” ativo em Vilhena, que tem como objetivo a conscientização dos estudantes de 1º ao 5º ano, em relação a higiene e saúde bucal.

O “Sorriso Limpo” atendeu em sua estreia durante este primeiro semestre, 50 alunos da escola Senador Ronaldo Aragão, que apresentaram prioridade no momento da triagem.

De acordo com a professora, no decorrer do projeto, os participantes aprenderam a prevenir doenças bucais, tratamentos eficazes e a maneira correta de fazer limpeza nos dentes.

Na ocasião Mirlanda, aproveitou o espaço para agradecer a todos os envolvidos no projeto que fizeram com que sua concretização se tornasse possível. “Obrigada a todos, por ser inspiração, pois os maiores apoios não passam pelas palavras, mas as somam sim com as ações e práticas”, concluiu.

