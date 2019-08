Reginaldo Luiz Nunes do Nascimento, de 34 anos, foi ferido no peito a golpes de tesoura, no começo da noite deste sábado, 10.

O crime de tentativa de homicídio foi registrado na Unidade de Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), A Polícia Militar (PM) foi chamada na Rua 2304, Setor 23, para atender uma ocorrência de violência doméstica, porém, ao chegar no endereço citado, a polícia encontrou a vítima Reginaldo deitado numa cama com duas perfurações no peito.

Em conversa com a testemunha L.N.N, de 64 anos, contou que seu filho Reginaldo estava discutindo com ela, e que o agressor identificado como Paulo Nunes do Nascimento, de 46 anos, interferiu na discussão, e em dado momento se apossou de uma tesoura e desferiu dois golpes do peito de Reginaldo lado esquerdo.

Ainda, segundo o BO, a agressão se deu por causa de a testemunha não aceitar que a vítima levasse sua namorada para dentro de sua casa, e isso originou o desentendimento entre ela e Reginaldo, e depois com o agressor que também é seu filho.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e levou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico e seu estado de saúde inspira cuidados.

Paulo Nunes, suspeito de tentar matar o irmão, foi preso dentro do Hospital Regional por agentes da Polícia Civil. Ainda não se sabe o que ele foi fazer no local – já que ele sabia que se fosse preso poderia ser flagranteado e responder pelo crime na cadeia.