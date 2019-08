A pequena Rebeca Almeida de quatro meses foi diagnosticada recentemente com Estenose Hipertrófica de Piloro – tipo de obstrução quase completa do canal de ligação do estômago com o intestino – devido à gravidade da doença, a mesma precisa realizar uma cirurgia de urgência.

De acordo com Flavia Almeida dos Santos Miranda e Misael Miranda Barbosa, pais da menina, Rebeca vem sofrendo com a doença desde o nascimento, mas nos últimos 15 dias os sintomas se tornaram intenções e a alimentação tem sido quase impossível.

Como a família não possui condições financeiras de custear todos os gastos, e a cirurgia fica em torna de R$ 15 mil está sendo feito uma “vaquinha” virtual para arrecadar fundos.

Para quem quiser contribuir doando qualquer quantia em dinheiro poderá realizar o depósito na seguinte conta: Agência 4334 Conta Poupança 2026-4 Operação 013 – Flavia Almeida dos Santos.