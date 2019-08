A execução de obras no município de Pimenteiras do Oeste está a todo vapor.

No último final de semana passada, a prefeitura entregou duas importantes obras à população: uma creche, no valor de R$ 500 mil e uma quadra poliesportiva coberta, no valor de R$ 750 mil.

Agora, já iniciaram os serviços de recuperação de asfalto na avenida Brasil, a principal da cidade de Pimenteiras do Oeste.

Os serviços são realizados com recursos próprios, frutos da arrecadação e economia de tributos municipais da atual administração.

Máquinas e homens da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) iniciaram os serviços nesta segunda-feira, 12.

Segundo o prefeito Olvindo Luiz Dondé, o popular “Vino”, a Avenida Brasil estava bastante deteriorada, com buracos devido ao tempo e à trafegabilidade de veículos.

“A avenida está ganhando nova vida, recuperada. O trabalho prolonga a vida útil da pavimentação asfáltica. O investimento visa melhorar as condições de trafegabilidade dos veículos e dos pedestres. A obra também significa mais segurança no transito e melhor qualidade de vida para todos”, destacou Dondé.

O prefeito ainda anunciou que outras vias também serão recuperadas. “Com estas obras de recuperação asfáltica, estamos melhorando o fluxo de veículos e acabando com o desconforto dos motoristas e da sociedade”, encerrou.

OUTRAS OBRAS

Dondé exaltou também as obras que estão em andamento em Pimenteiras do Oeste, como muro do cemitério municipal, uma praça no conjunto habitacional, faixas elevadas nas ruas e avenidas, reforma e ampliação do prédio da prefeitura, calçada de bloquetes nas ruas e avenidas da cidade, reforma e ampliação do Hospital Municipal, e o patrolamento e cascalhamento das estradas rurais do município.