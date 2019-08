O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 14, na Rua Nelson Tremea, ao lado do Banco do Brasil, no centro de Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da motocicleta Honda Biz, seguia pela Rua Nelson Tremea, sentido Avenida Liberdade, quando colidiu com um carro Nissan March.

No choque, o motociclista sofreu escoriações no braço e no joelho, sendo atendido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. A vítima optou em não ser levado para o Hospital Regional.

A PM isolou o local para a perícia técnica e registrou a ocorrência.