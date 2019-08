A professora Ana Laura Basso Royer da Silva foi a vencedora da etapa regional e está na final nacional do prêmio Sebrae de “Educação Empreendedora”.

Ao todo, foram 91 premiados de todas as unidades da Federação. Depois disso, foram escolhidos os classificados da fase regional, sendo 23 do Nordeste, 10 do Norte, 10 do Sul, oito do Sudeste e oito do Centro-Oeste.

O prêmio é uma iniciativa do Sebrae que visa identificar, estimular, reconhecer e divulgar boas práticas em todo o território nacional, de modo que o educador sirva como referência para outros profissionais de educação ou instituições de ensino no país.

A cerimônia de premiação nacional será em 8 de outubro, no evento ConheCER, em Florianópolis (SC).

A professora Ana Laura, atualmente na direção da escola Municipal Multisseriada Tenente Melo da área rural em Vilhena, elaborou o projeto de educação empreendedora e demonstrou a sua iniciativa com dedicado esforço na história de seu trabalho, a cada oportunidade de avanço a educadora não desistia em busca de apoio. Foi perspicaz e persistente em suas ações, dividindo a responsabilidade com seus alunos sobre o objetivo de melhorar a estrutura da escola e o ensino.

Como idealizadora do propósito, teve cuidados sobre os riscos calculados para não comprometer a imagem ou causar prejuízos à instituição, as metas foram apresentadas e alcançadas pela equipe escolar. As tarefas foram realizadas, estimulando os alunos em busca de soluções aos problemas. Os alunos receberam a chance de atuar com autonomia e puderam gerar a autoconfiança com o sentimento de responsabilidade ao conseguir recursos para a escola.

O evento de premiação do Sebrae é dividido em etapas estadual, regional e nacional e identifica ações de educadores que estimulam e difundem a educação com atividades de empreendedorismo em escolas públicas e particulares. O Programa Nacional de Educação Empreendedora acontece desde 2013, nesses quase seis anos foram realizadas mais de 4 milhões de capacitações de potenciais empreendedores, mais de 165 mil professores preparados, além de cerca de 9 mil instituições parceiras atendidas em todo país.