Na última sessão da Câmara realizada na terça-feira 13, o vereador Samir Ali (PSDB) fez uso da tribuna para apresentar novamente a proposta de implantação da fábrica de bolas na Casa de Detenção Feminina.

“Quero chamar o vereador Adilson de Oliveira para se unir na minha luta e que não se perca o projeto já que fez uma indicação de aulas de dança profissional para as detentas. Estou trabalhando para que essa fábrica de bolas seja levada para o presídio feminino e assim as mulheres possam costurar as bolas e atender a secretaria de educação do município”, salientou Samir.

O projeto de implantação da fábrica de bolas foi elaborado por Samir no período em que Adilson estava temporariamente na gestão de Vilhena, e sua esposa coordenava a secretaria de Assistência Social.