O curso de direito da Avec iniciou o semestre letivo com novidades para os acadêmicos do 10º período, agora faz parte do currículo do curso a disciplina de “Direito Notarial e Registral”.

Segundo o coordenador do curso, Jefferson Flores, a disciplina é uma tendência mundial. “No âmbito jurídico as demandas estão se encaminhando para a desjudicialização, onde grande parte dos casos que seriam julgados pela justiça, são resolvidos diretamente pelo Direito Notarial e Registral nos cartórios”.

Flores explicou ainda que além de contribuir com o desafogamento da justiça, os custos para o cidadão são bem mais vantajosos e os futuros profissionais já terão o domínio destes conhecimentos de forma muito mais eficiente.

Essa inovação é única entre as faculdades da região Norte do Brasil, o que leva a Avec mais uma vez a vanguarda da educação superior, comprovados pelos resultados positivos de seus formandos em diversos concursos e na aprovação da OAB.