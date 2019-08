O uso de bicicletas em Rondônia é tema de uma exposição do fotógrafo e artista visual Felipe Benninger. As imagens foram capturadas em uma viagem de 800 quilômetros em Rondônia, entre outubro e dezembro de 2014, rodando na “magrelinha, kalanga, camelo ou zica”, como o artista carinhosamente chama o veículo.

“A minha intenção é mostrar a importância das bicicletas no cotidiano dos rondonienses”, explica ele.

A mostra será realizada na Fundação Cultural de Vilhena de 17 a 30 de agosto. A abertura está marcada para as 19h.

“A exposição é um ensaio fotográfico que revela como as bicicletas fazem parte da personalidade do Estado. Acredito que o trabalho vai permitir que os visitantes apreciem e se surpreendam com a importância deste veículo popular no contexto rondoniense, um Estado que é referência no uso massivo da magrela e na paixão pelo ciclismo”, considera Felipe.

A exposição é uma das vencedoras do “Prêmio Danna Merril de Fotografia” patrocinado pela Superintendência Estadual de Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia (SEJUCEL) em 2018. Felipe elogia a iniciativa da Sejucel. “É muito importante oportunidades como esta, que permitem o acesso democrático de recursos públicos através de editais”, ressalta.

O artista também agradece à diretoria da Fundação Municipal de Cultura de Vilhena, em nome da presidente, Kátia Valéria, “que abriu as portas para esta iniciativa, colaborando com o nosso trabalho”. “A nossa expectativa é de que a exposição atraia um grande número de visitantes e que atinja o seu objetivo, de refletir sobre a importância das bicicletas na vida dos rondonienses”.