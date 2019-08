A deputada estadual Rosangela Donadon (PTB) esteve na quarta-feira 14, reunida com o governador de Rondônia Marcos Rocha (PSL), o prefeito de Colorado do Oeste professor Ribamar (PSB) e com empresários paranaenses do ramo de implementos agrícolas que irão montar uma fábrica do segmento no município.

A pauta do encontro permeou a parceria entre o governo do Estado, o município e a empresa, a fim de garantir incentivos para a consolidação do projeto. Rosangela destacou sua defesa em relação à proposta, assim como de todos os deputados estaduais.

Em conversa durante o encontro, a deputada destacou que uma fábrica deste porte, além de fomentar ainda mais o agronegócio na região, cria novos postos de trabalho, fomenta a economia regional e promove melhores preços, fato que pode contribuir com melhores condições de trabalho para os produtores de todo Estado.

A deputada observou o projeto e destacou a importância de Rondônia para o agronegócio nacional. “Rondônia é o novo centro do agronegócio brasileiro. Nossa condição estratégica é de suma importância e nossa terra de grande qualidade para diversas culturas. Sou parceria deste projeto e estarei à disposição para o que for necessário em prol do desenvolvimento do Estado”, reiterou a deputada.