A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) esteve em audiência com as delegadas representantes das delegacias especializadas em combate a crimes contra mulheres.

O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) e as representantes das Delegacias de Polícia Civil solicitaram apoio dos parlamentares nos projetos que estão sendo desenvolvidos em prol da força policial.

A deputada se prontificou a ajudar no que estiver ao seu alcance e defendeu o trabalho realizado não apenas pelas delegacias das mulheres, mas como da segurança pública de um modo geral. Rosangela destacou que as polícias rondonienses são referências no âmbito nacional não apenas pela eficiência no serviço prestado à comunidade, mas também pelos baixos índices de corrupção.

A pedetista fez questão de reiterar seu apoio à segurança pública tendo em vista o objetivo de contribuir com a inibição de práticas criminosas. “A população precisa se sentir segura. Entendo que investimentos em segurança pública são de suma importância e que devem ser constantes”, comentou.

Rosangela Donadon apresentou, também a proposta de ouvir com frequência os profissionais do setor para que os investimentos possam de fato contribuir com as ações policiais.