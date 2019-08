Através de sua página oficial na rede social Facebook, a prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) anunciou nesta sexta-feira, 16, a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) para o empréstimo no valor de R$ 5 milhões destinados a compra de insumos para recuperação de ruas em Cacoal.

O ato aconteceu em Porto Velho, com a presença de técnicos da CEF e da superintendente do banco Marina Aguilera, e lideranças de Cacoal, como o procurador geral do Município, Caio Veche e do vereador Wilson Tim.

O projeto foi proposto em abril junto à Câmara e após diversas idas e voltas, período em que houve impasses com alguns vereadores, que votaram contra a proposta e a Prefeitura recorrer no caso.

HISTÓRICO

De acordo com a prefeita, o município conseguiu no ano passado R$ 2,7 milhões de recursos do Governo do Estado, com R$ 300 mil de contrapartida da Prefeitura para a compra de insumos usados na usina, e boa parte destes recursos já foram utilizados para a compra de materiais. A compra de insumos é fundamental, já que o produto abasteça a usina de asfalto, com capacidade de produção de 80 toneladas de massa asfáltica por hora.

RECUPERAÇÃO DE RUAS

Diversas frentes de obras da Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, trabalham na recuperação de ruas, com execução direta do município. Nos últimos meses muitos bairros foram recuperados com obras de restauração de asfalto e capa asfáltica, entre os quais: Bairro Saúde, Bairro Liberdade, Bairro Industrial, avenida das Comunicações no bairro Teixeirão, BNH e diversas ruas do Bairro Vista Alegre e do bairro Riozinho e os trabalhos continuam.

