O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) mais uma vez se reuniu com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), coronel Erasmo Meireles e Sá, para pedir agilidade na retomada do asfaltamento da RO-370 (Rodovia do Boi) de Corumbiara ao distrito de Vitória da União.

O parlamentar lembrou também da necessidade de construção de uma ponte de madeira sobre o rio Santa Cruz, na Linha 3ª Eixo. Na oportunidade Neiva, requereu ao diretor do DER a realização de uma limpeza no distrito Alto Guarajus em Corumbiara.

O diretor do departamento explicou que o governo optou pelo cancelamento do contrato com a empresa que não retomou o asfaltamento da Rodovia do Boi, além de afirmar que o processo para o chamamento da segunda colocada está em fase final e em breve os trabalhos poderão ser retomados.

Quanto à construção de uma ponte sobre o rio Santa Cruz, Meireles disse que foi autorizado o trabalho emergencial, procedimento que também está em fase de conclusão. Ezequiel Neiva detalhou a importância dessas obras para a região, pontuando que são imprescindíveis e que a população aguarda solução.

Sobre a limpeza no distrito, o coronel Meireles sinalizou positivamente, relatando que o trabalho será executado quando a Residência Regional do DER em Colorado estiver fazendo a manutenção da RO-485, estrada que passa pelo distrito.

“Guarajus é pequeno. Coisa de um dia de serviço para beneficiar toda a comunidade”, atentou o deputado Ezequiel Neiva.