Incidente foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde de quinta-feira, 15, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste.

De acordo com informações, o motorista de um carro Toyota Corolla de cor prata, seguia pela Rua Gês, sentido Alto da Boa Vista, no bairro Cruzeiro, quando por motivo ainda desconhecido perdeu o controle do veículo e bateu no muro de uma casa, causando destruição, inclusive na base da residência e avarias num carro que estava estacionado no local.

Mesmo com o automóvel parcialmente destruído, o condutor ainda andou mais um pouco e parou em frente um imóvel na mesma rua, abandonou o carro e fugiu.

Segundo informações, o motorista seria um servidor público, contudo, a polícia vai investigar o caso.