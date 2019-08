O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) inaugura na próxima quinta-feira 22 , às 10h, sua nova unidade operacional, localizada na Rua 5004, 4803, Setor 50 – Residencial Alvorada em Vilhena. A data marca os 22 anos da inauguração da primeira sede na cidade.

Com capacidade para realizar 53 mil atendimentos ao ano, a unidade oferece serviços de qualificação profissional e de saúde gratuitos para os trabalhadores do transporte e seus dependentes. A comunidade de Vilhena e dos municípios vizinhos também podem usufruir dos serviços.

A nova estrutura tem 1.980 m2 de área construída e conta com sala de treinamento em um simulador de direção de caminhão, carreta e ônibus, com capacidade para 15 alunos. Também há três salas de aula, com capacidade para 24 alunos cada e uma sala de treinamento de EaD, com capacidade para 18 alunos.

Na área da saúde, a unidade ampliou a sua capacidade de atendimento em odontologia e agora conta com quatro dentistas. Além disso, oferece atendimentos nas áreas de fisioterapia e passa a disponibilizar atendimentos de nutrição e psicologia. Tudo isso para proporcionar mais qualidade de vida aos trabalhadores do transporte.

Essa é a primeira unidade que o Sest inaugura no Brasil com essa estrutura. As chamadas unidades operacionais de tipologia DN têm como função principal oferecer qualificação ao trabalhador do transporte sem esquecer da saúde desses profissionais. Foram investidos cerca de R$ 12 milhões na construção e instalação da nova unidade.

“Vilhena tem uma importância significativa para o agronegócio brasileiro. A cidade responde por quase 80% da produção da soja de Rondônia e também faz parte da rota de escoamento da produção do Centro-Oeste. Além disso, a cidade integra o traçado da Ferrovia de Integração Centro Oeste (Fico). A nova unidade que estamos entregando tem a função de contribuir para a melhoria dos serviços de transporte que são realizados na região”, afirma Vander Costa, presidente dos Conselhos Nacionais do Sest e do Senat.

EXPANSÃO

A inauguração da Unidade de Vilhena integra o plano de expansão em todo o Brasil. Desde 2017, outras 14 unidades já foram inauguradas: Porto Ferreira (SP), Paragominas (PA), Duque de Caxias (RJ), Limeira (SP), Mossoró (RN), Picos (PI), Carazinho (RS), Teotônio Vilela (AL), Serra Talhada (PE), Lages (RS), Sobral (CE), Itumbiara (GO), Guarujá (SP) e Maringá (SP).

Criado em 1993, o SEST sENAT já realizou mais de 129 milhões de atendimentos em todo o país. A instituição é referência em desenvolvimento profissional e na prestação de assistência à saúde dos trabalhadores do transporte e dos seus familiares. Os atendimentos são 100% gratuitos para profissionais do transporte contribuintes e seus dependentes.