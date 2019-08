Ao lado de convidados ilustres, o proprietário da franquia em Vilhena, o professor Manoel Ayres, agradeceu o apoio e confiança da comunidade e destacou o crescimento da escolinha

“Hoje temos 350 alunos que estão à disposição dos nossos profissionais para quem sabe num futuro próximo saia daqui uma nova estrela do futebol.” destacou Ayres

A comemoração contou com a presença de dois campeões mundiais de interclubes pelo Grêmio em 1983: o ex-goleiro Mazzaropi e o ex-volante China, além do vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), José Natal Pimenta Jacob.

“O Natalzinho é daqueles amigos que a gente leva para a vida toda. Tenho todo respeito do mundo por ele, mesmo sendo Colorado de coração. Tive a grata satisfação de um convite dele para trabalhar em Rondônia como treinador do VEC há 12 anos. E, de lá para cá, meu respeito por ele só cresceu”, pontuou o ex-goleiro do Grêmio ao ser entrevistado pelo Extra de Rondônia.

Natal aproveito a ocasião e relatou estar em casa e trouxe o abraço do presidente FFER, Heitor Costa, que segundo ele – disse tem um grande respeito pelo trabalho que desempenha o Grêmio Ayresbool. “Estou feliz demais por estar ao lado de duas lendas vivas do futebol brasileiro: China e Mazzaropi. Saibam que vocês moram no meu coração por tudo que representam para esse esporte fabuloso que é o futebol”, disse.

Natalzinho também lembrou a história do esportista Ayres. “Lembro-me do começo da história desse guerreiro que chegou em Vilhena, literalmente, com uma mão na frente e outra atrás, e com dignidade, respeito e compromisso, provou que se pode vencer qualquer barreira”, destacou.

A visita dos dois campeões mundiais será acompanhada de uma repleta agenda de avaliações de atletas neste sábado, 17 e domingo, 18, e toda a população está convidada a participar na sede do Grêmio Airesbol no campo “Verdão”.