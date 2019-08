O empresário Edmur Leal, um dos moradores mais antigos do Cristo Rei, na cidade de Vilhena, confirmou neste sábado, 17, que vai colocar seu nome a apreciação dos moradores desse referido bairro visando uma cadeira no Legislativo municipal.

Em mensagem enviada à redação do Extra de Rondônia, Edmur disse que tomou a decisão após ouvir familiares e amigos durante longos meses. “Moro no Cristo Rei desde 1999 e vi o bairro se fortalecendo e crescendo com o passar dos tempos, com mais infraestrutura com a passagem de cada gestor”, frisou.

Caso seja confirmado candidato e se chegar a ocupar uma cadeira ao Legislativo vilhenense, Edmur pretende contribuir com apresentações de proposições, ouvindo cada morador e buscando o melhor para a cidade como um todo.

Ressalta, ainda, que jamais abandonará o bairro. “Estou feliz e realizado pela atividade que exerço a área empresarial. Por isso garanto que jamais abandonarei o bairro que ajudei e vi crescer ao longo deste tempo”, analisa.

Edmur disputou as eleições municipais de 2016 e, em apenas 28 dias de campanha, obteve um bom desempenho nas urnas.