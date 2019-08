A tragédia aconteceu na manhã deste sábado, 17, em um motel, em Porto Velho (RO).

Um homem identificado como Hallef Lorran Lima Bezerra, 24, morreu com um tiro na cabeça. Ele estava com um amigo e uma garota de programa no local.

O amigo do homem, em estado de choque, contou para a polícia que a própria vítima teria atirado na cabeça. O Hallef Lorran morreu dentro de uma caminhonete modelo S10 que estava estacionada na garagem de uma das suítes do motel.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica, rabecão e agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) foram chamadas.

De acordo com informações do amigo da vítima, os dois foram para o motel com uma garota de programa. Hallef teria ficado apenas consumindo droga enquanto o amigo mantinha relação sexual com a garota de programa.

O então amigo da vítima disse para a polícia que após terminar o ato foi até a caminhonete pegar dinheiro para pagar a prostituta, momento em que encontrou Hallef caído no banco do passageiro com um tiro na lateral da cabeça.

O rapaz e a garota de programa ainda estão sendo ouvidos pela polícia e novidades sobre o caso poderão surgir.