Através de nota, a deputada estadual Rosangela Donadon lamentou a morte de sua assessora, Mariles de Castro, a Linda como era conhecida, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na manhã deste sábado, 17, na BR-364, leia (AQUI).

>>>Leia nota:

Hoje é um dia de profunda tristeza pra mim e minha família. Perdemos não apenas uma companheira de política, mas uma amiga de todas as horas. Que com sua garra e sinceridade se tornou uma pessoa de suma importância para o bom convívio em equipe. Perdemos uma amiga que não estará mais no nosso convívio, mas o céu ganhou um anjo que vai continuar com sua missão. Que Deus possa confortar os corações de quem fica, e que tenhamos sempre em nossas orações o pedido de um alento à família