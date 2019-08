O primeiro acidente na Avenida Rondônia, na realidade aconteceu na noite de quinta-feira, 15, entre duas motocicletas, e no mesmo local que o segundo, no qual aconteceu na tarde de ontem, ou seja, em frente ao Mercado Rondônia.

O condutor de um Chevrolet Corsa picape de cor prata, que trafegava pela via sentido Avenida Jô Sato (BR-174), para não bater num outro Corsa de cor vermelha que seguia a sua frente e segundo a vítima o motorista do Corsa vermelho ligou o pisca alerta alguns metros antes de acessar a rua a esquerda, com isso, tentou desviar, mas acabou batendo na pilastra do mercado como mostra a imagem.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

https://