A concessão florestal é uma parceria entre um ente privado e o público com objetivo de garantir a produção sustentável em florestas públicas. Essa parceria é norteada pela Lei 8.666 que trata das gestões de florestas públicas obedecendo todos os critérios licitatórios.

Essa parceria se consolida em Rondônia nesta segunda-feira 19, com a Ministra da Agricultura, Teresa Cristina, firmando, na presença do governador Marcos Rocha e outras autoridades, o contrato entre o Serviço Florestal Brasileiro e a Madeflona, empresa vencedora da concessão para exploração de 33 mil hectares, na Florestal Nacional do Jamarí no município de Itapuã do Oeste.

Conhecida como “Flona do Jamarí” essa floresta Nacional com 220 mil hectares vai garantir por 40 anos de produção florestal sustentável, por meio do direito da empresa praticar o manejo de impacto reduzido, explorando entre 3 e 4 árvores por hectare.

Essa parceria além de gerar mais de 100 empregos e rendas na região vai proporcionar de acordo com o secretário de Agricultura, Evandro Padovani, o combate a grilagens de terra e exploração predatória, gerando recursos para economia do Estado e mantendo a floresta de pé.

As primeiras estimativas são de que de maneira legal e sustentáveis possam ser produzidos por ano 20.000 metros cúbicos de madeira, com uma arrecadação de R$ 2,2 milhões. Jamarí foi à primeira floresta publica federal a ter área concedida para o manejo florestal sustentável em 2008. Dos 220 mil hectares da “Flona” 96 mil são destinados a concessão florestal. As duas áreas sob concessão na Jamarí já arrecadaram mais de R$ 14 milhões.