No último final de semana, Vilhena sediou o “3º Encontro das Guardas Mirins de Rondônia”. Durante o evento foram realizadas diversas competições entre os membros de todo o Estado.

O encontro aconteceu no ginásio de esportes Jorge Teixeira, e contou com participação de 17 entidades entre Guardas Mirins e Bombeiros Mirins, totalizando um público de 878 participantes.

A programação contou com competições em diversas modalidades esportivas, como futebol de quadra, cabo de guerra, tênis de mesa, natação, além de disputas de ordem unida.

Também fez parte do cronograma, a corrida no centro da cidade, em que os participantes percorreram o trecho da Avenida Major Amarantes, com saída da Praça Ângelo Spadari e chegada na Praça Nossa Senhora Aparecida.

Na manhã do domingo 18, ocorreu a final das modalidades esportivas e a tarde o encerramento do evento com entrega das premiações.

Na ocasião, ficou decidido que o “4° Encontro das Guardas Mirins”, previsto para ocorrer 2020, acontecerá na cidade de Machadinho D’Oeste.

