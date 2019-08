O acadêmico de Administração da Universidade Federal de Rondônia (Unir) Igor Ricardo Silva do Carmo, de 39 anos, foi encontrado morto com perfurações no pescoço na madrugada desta terça-feira, 20, em uma residência localizada no bairro Cuniã, na Zona Leste de Porto Velho.

Os policiais informaram que por volta das 22 horas de segunda-feira, 19, receberam informações via WhatsApp que havia um veículo Hyundai HB20 nas proximidades do Conjunto Habitacional Morar Melhor com quatro homens armados em seu interior.

Uma guarnição foi até local, e encontraram o carro abandonado no Beco Santos Dumont. O veículo estava trancado. Ao consultar a placa do carro, os policiais descobriram o endereço do proprietário do veículo.

Uma outra equipe policial foi até o endereço, e em contato com vizinhos que moram no mesmo terreno, informaram que não sabiam se a vítima estava no apartamento.

Os policiais constatam que o portão estava apenas encostado. Ao entrar na residência, eles encontraram o corpo de Igor em estado de decomposição, com uma perfuração no pescoço, e outra na lateral do corpo. As pernas e mãos estavam amarradas.