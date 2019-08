Desde o início da semana circula em Vilhena e até mesmo na capital um rumor dando conta que o assessor especial do prefeito Eduardo Japonês, Gilson Carlos Ferreira, estaria de saída da administração.

A conversa circula nos bastidores da política local e estadual, e ganha força nas redes sociais. A reportagem do Extra de Rondônia obteve desmentidos oficiais do boato feitos pelo próprio prefeito, através de sua assessoria de comunicação, assim como de Ferreira.

Além do site, outras pessoas receberam mensagens dando conta da “notícia”, inclusive o secretário de Comunicação do Município, Jovino Lobaz, que revelou ter tomado conhecimento do assunto na segunda-feira.

Já o jornalista Herbert Weill, que integra o staff de comunicação oficial da cidade, a pedido do Extra de Rondônia entrou em contato com o prefeito, que está fora da cidade, para saber qual o posicionamento de Eduardo sobre a situação. “O prefeito desmentiu”, relatou Weill.

A reportagem também conseguiu conversar através do WhatsApp com Gilson Ferreira, que foi categórico em negar sua saída da administração vilhenense. “Nada disso procede, apenas alguém querendo tumultuar”, afirmou categoricamente. O mistério que fica no ar é a motivação e origem do boato, que ganhou enorme dimensão em poucas horas.