Na manhã desta terça-feira, 20, o deputado estadual Chiquinho da EMATER (PSB) em reunião da Comissão de Saúde realizada no Plenarinho 2 da Assembléia Legislativa de Rondônia cobrou informações ao secretário de Estado de Saúde respectivas ao funcionamento da UTI Neo Natal no município de Vilhena.

De acordo com Chiquinho da EMATER já existe uma estrutura montada anexa ao Hospital Regional da cidade constituída através de uma parceria entre município e Estado para favorecer os procedimentos de saúde de todo o Cone-sul de Rondônia.

“O funcionamento da UTI Neo Natal de Vilhena está toda equipada e tem uma importância enorme, porque irá atender com qualidade os 7 municípios do Cone-sul de Rondônia, ajudando a desafogar os atendimentos nas demais regiões do Estado. O secretário garantiu apoio para que a estrutura possa iniciar os atendimentos dos recém nascidos com máxima urgência”, destacou Chiquinho da EMATER.

Aproveitando a oportunidade o deputado agradeceu o empenho do Governo do Estado no comprimento do acordo estabelecido com o Portal da Amazônia e garantiu apoio nas demandas para elevar a estrutura da área da saúde rondoniense.