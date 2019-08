O deputado federal Coronel Chrisostomo recepcionou na segunda-feira 19, em Porto Velho, a ministra da agricultura, pecuária e abastecimento, Teresa Cristina e acompanhou a cerimônia de assinatura do contrato de Concessão da Unidade de Manejo Florestal IV, na floresta Nacional do Jamari, no Palácio Rio Madeira.

Líder do presidente Bolsonaro em Rondônia, Coronel Chrisostomo fez questão de acompanhar todas as tratativas do contrato. Ele ressaltou que a assinatura representa um momento importante para o Estado de Rondônia e que o presidente está buscando na parceria público privado a preservação do meio ambiente.

Os benefícios da concessão virão, principalmente, em forma de manejo florestal que manterá a floresta de pé em uma área de 34 mil hectares abrangendo o município de Itapuã do Oeste.

A parceria permitirá ainda, que o governo construa casas populares com a madeira legalmente extraída da floresta, além de destinar R$ 2 milhões para o atendimento social da população da região. Já são 1 milhão de área em concessão, a expectativa é chegar a 4 milhões.

Também participaram do encontro governador Marcos Rocha, deputados estaduais, federais, secretários, empresários e demais autoridades.