A parlamentar federal do PDT deverá estar na região na primeira quinzena do mês que vem, e vai percorrer todas as cidades e alguns distritos sulistas com vários compromissos já agendados.

Ao todo serão quatro dias na região onde Silvia Cristina vem captar demandas dos municípios além de participar de atividades do partido. A vinda da deputada está confirmada para o dia 12.

A assessoria local de Silvia Cristina informou que ela irá iniciar o “Tour” por Vilhena, com chegada prevista para 14h30m do dia 12. Na mesma tarde ela visita organismos da Secretaria Municipal de Assistência Social, como o CRAS e o Centro do Idoso. Às 18 horas haverá reunião com o prefeito Eduardo Japonês e empresários da cidade, e logo depois encontro com os pré-candidatos do PDT para as eleições do próximo ano.

No dia seguinte a deputada vai para Chupinguaia, passando inclusive pelos distritos de Novo Plano e Boa Esperança. Ela tem agenda com moradores e produtores rurais das localidades, e na área urbana faz visita ao hospital municipal e ao frigorífico da cidade. No final do dia Silvia segue para Colorado do Oeste, onde terá entrevista na Rádio Transamérica e reunião com o correligionários do PDT local.

No dia 14, logo cedo, o primeiro compromisso será em Cerejeiras, com entrevista à Rádio Líder FM. Em seguida a deputada vai para Corumbiara, onde também passara por distritos do Município. Está prevista a ida até Guarajus e Vitória da União. Na cidade ela tem ainda almoço com o prefeito e vereadores. A tarde a deputada vai a Pimenteiras, onde está agendada reunião com o prefeito e vereadores. Daí ela retorna a Cerejeiras, onde participa de reunião partidária.

Fechando a programação, na manhã do dia 15 a parlamentar estará em Cabixi, onde visita a localidade de Vila Neide junto com vereadores. Encerrando a agenda Silvia participa de almoço com leilão e prol do Hospital do Amor.