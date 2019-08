O Partido Social Liberal (PSL) mostrou força na primeira edição da Campanha Nacional de Filiação, realizada no último sábado 17. Em Rondônia, o ato ocorreu em várias cidades e centenas de filiações foram feitas.

Em Porto Velho, o presidente da executiva municipal e deputado estadual Eyder Brasil (PSL), o presidente do executiva estadual Marcos Rocha, secretários do governo e lideranças se reuniram no espaço alternativo.

Eyder explicou que na capital é o segundo ato já praticado pelo partido. O primeiro foi realizado em junho, na Assembleia Legislativa. “Rondônia precisa continuar no caminho da mudança, transformação e combate a corrupção. Em razão disto, seguindo as diretrizes do nosso presidente Bolsonaro, nosso Estado, realiza a campanha de filiação”.

O presidente da executiva estadual e governador Marcos Rocha relembrou o momento da eleição em 2018 e convidou a população para se filiar no PSL. “Nunca imaginei na minha vida que eu fosse concorrer a uma eleição. Porém, fomos designados a uma missão pelo nosso presidente Bolsonaro, e assim cumprimos com lealdade. Aceite você também essa missão e filie-se ao PSL”.

Durante o ato, várias dúvidas foram sanadas e centenas de filiações realizadas. Eyder Brasil abonou as fichas dos novos filiados e foi indagado sobre as eleições de 2020. “Entendo que há muitos questionamentos para as próximas eleições municipais. Se o partido entender que meu nome é o mais ideal para concorrer as eleições, vamos pra cima. No meu ponto de vista, nossa capital precisa ser administrada por um filho desta terra”, concluiu.