Cerejeiras será o primeiro município de Rondônia com 100% de energia pública em Led. No projeto serão investidos quase R$ 5 milhões. Desta forma, a prefeitura poderá economizar até R$ 1 milhão ao ano na conta de energia.

O diretor-presidente da Ceron Energisa, André Theobald apresentou os detalhes do projeto ao deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB).

O presidente da Energisa informou ao deputado que as obras serão iniciadas no próximo mês de outubro. “Todas as lâmpadas da rede de iluminação pública serão substituídas. É um grandioso projeto que a Energisa oferece aos municípios de Rondônia”, afirmou André Theobald.

Ezequiel Neiva destaca que o projeto de implantação de iluminação em led para Cerejeiras será a custo zero tanto para a população como para a prefeitura. “Conheci o projeto e fiquei entusiasmado. Serão R$ 4,7 milhões de investimento. A prefeitura poderá economizar até R$ 1 milhão ao ano na conta de energia. E esse dinheiro será utilizado em benefício dos moradores”.

O parlamentar salienta ainda, que a economia é imediata. A partir do funcionamento das lâmpadas, a prefeitura já começa a economizar. “Instala num mês e no outro já tem economia garantida”, observou ao frisar que Cerejeiras receberá investimentos do “Luz Para Todos” e da implantação da nova linha de transmissão de energia, de Vilhena a Corumbiara.

O presidente da Energisa informou que o investimento para iluminação pública em led se estenderá aos demais municípios rondonienses. “Em 2019 algumas cidades receberão iluminação em led. A cada ano vamos atender alguns municípios”.